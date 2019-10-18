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'En iyi arkadaşım'

LEMAN Kültür Bistro Cafe'nin satın alma müdürü Volkan Yerlikaya, önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafı ile takipçilerini güldürdü.

PORTAKAL 18.10.2019, 22:09
'En iyi arkadaşım'
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İŞLETMEDE yer alan bir maket ile poz vererek sosyal medya hesabından paylaşan ve 'En iyi arkadaşım' notunu düşen Yerlikaya, paylaşımına çok sayıda beğeni aldı. 

#Leman Kültür Bistro Cafe
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