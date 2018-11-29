Emre Kınay 15 Ocak'ta Alanya'da

İNGİLİZ yazar Graham Farrow’un kaleminden çıkan Yüzleşme, Duru Tiyatro yapımı olarak ünlü oyuncular Emre Kınay ve Esra Kızıldoğan'ın performansları ile sahnelenecek. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da prömiyerini yapan Yüzleşme, Alanyalı tiyatroseverlerin karşısına ise 15 Ocak 2019 Salı günü çıkacak. Oyunun organizatörü Çetin Çevik, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da ünlü oyunları ve oyuncuları Alanya halkı ile buluşturmaya devam ediyoruz. Emre Kınay ve Esra Kızıldoğan'ın harika performansları ile sahnelenecek olan Yüzleşme'nin biletleri kısa süre sonra satışa sunulmaya başlanacak" dedi.