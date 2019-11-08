Emir Can geliyor

GENÇ şarkıcı Emircan İğrek, Alanya'nın popüler eğlence mekanlarından olan Harry's Pub'da sahne almaya hazırlanıyor. "Nalan" şarkısı dillerden dillere dolaşan Emir Can İğrek, 14 Kasım Perşembe günü Alanyalı hayranları ile ilk kez buluşacak. Bu renkli konsere tüm eğlenceseverleri beklediklerini söyleyen işletme yetkilileri, "Bu eğlenceli konseri sakın kaçırmayın" dediler.