Emir Can geliyor
GENÇ şarkıcı Emircan İğrek, Alanya'nın popüler eğlence mekanlarından olan Harry's Pub'da sahne almaya hazırlanıyor
PORTAKAL 08.11.2019, 18:57
GENÇ şarkıcı Emircan İğrek, Alanya'nın popüler eğlence mekanlarından olan Harry's Pub'da sahne almaya hazırlanıyor. "Nalan" şarkısı dillerden dillere dolaşan Emir Can İğrek, 14 Kasım Perşembe günü Alanyalı hayranları ile ilk kez buluşacak. Bu renkli konsere tüm eğlenceseverleri beklediklerini söyleyen işletme yetkilileri, "Bu eğlenceli konseri sakın kaçırmayın" dediler.
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|10
|17
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|16
|6. Başakşehir
|10
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|16
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|O
|P
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|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
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|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
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|10
|15
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|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
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|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
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|10
|8
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|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
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|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
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|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
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|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
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|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
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|12
|5