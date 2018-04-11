Elmas at bindi

BOL bol gezen ve arkadaşları ile hasret gideren Elmas, Alanya Atlı Spor Kulübü'nde at binme keyfi de yaşadı. Beyaz atın üzerinde fotoğraf da çektiren Elmas Körnez, takipçileriyle paylaştığı bu fotoğrafına çok sayıda beğeni aldı.
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