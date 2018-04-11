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Elmas at bindi

Bir süre Alanya'da sahne aldıktan sonra tekrar Adana'ya dönen Elmas Körnez, dostlarını ziyaret etmek önceki gün Alanya'ya geldi

Elmas at bindi

Bir süre Alanya'da sahne aldıktan sonra tekrar Adana'ya dönen Elmas Körnez, dostlarını ziyaret etmek önceki gün Alanya'ya geldi

11 Nisan 2018 Çarşamba 16:23
Elmas at bindi
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BOL bol gezen ve arkadaşları ile hasret gideren Elmas, Alanya Atlı Spor Kulübü'nde at binme keyfi de yaşadı. Beyaz atın üzerinde fotoğraf da çektiren Elmas Körnez, takipçileriyle paylaştığı bu fotoğrafına çok sayıda beğeni aldı. 

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Anahtar Kelimeler:
Elmas KörnezAdanaBeyaz At
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