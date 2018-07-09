Elif ve Uğur'a çifte düğün

ÜLKÜ ve Reşat Şendere çiftinin kızları Elif Şendere, Sevgi ve Ali Rıza Yargıcı çiftinin oğulları Uğur Yargıcı ile dünya evine girdi. Genç çift için Ordu ve Alanya'da iki düğün yapıldı. Karadeniz'de yapılan renkli düğünün ardından haftasonunda Alanya'da da bir düğün yapan Elif ve Uğur, sevenlerini ve akrabalarını bir araya getirdi. Alanya Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleşen düğünde coşku hakimdi. Salona el ele giren Elif ve Uğur, ilk danslarını heyecan içerisinde yaptı. Gelinin Ordulu olmasından dolayı bol bol horon tepilen düğünde, damadın da Adıyamanlı olmasından dolayı bol bol halay çekildi. Eğlence ve dansa doyan davetliler, düğün sonunda yeni evli çifti tebrik ederek mutluluklar dilediler.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 17:17