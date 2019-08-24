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Ekrem Coşkun'dan Alanya'da 3. şube

Türkiye'de 200'ün üstünde şubeye ulaşan ünlü döner markası Ekrem Coşkun, Alanya'daki 3. şubesini bugün çevreyolu üzerinde hizmete açtı

PORTAKAL 24.08.2019, 14:11 24.08.2019, 17:17 Melike Temir
Ekrem Coşkun'dan Alanya'da 3. şube
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Ekrem Coşkun'dan Alanya'da 3. şube
Ekrem Coşkun'dan Alanya'da 3. şube

ALANYA'NIN tanınmış firmalarından olan Kadıoğlu Group, ünlü döner markası Ekrem Coşkun'un Alanya'daki 3. şubesini çevreyolu üzerinde hizmete açtı. 25 metrelik yol ve Mahmutlar'da da birer şubesi olan işletmenin öğle saatlerinde yapılan açılışına, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, AKP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. İşletme sahipleri Şeyhmus Kadıoğlu ve Murat Canöz davetlilerle yakından ilgilendi. Konuklara döner ve çeşitli içecek ikramları yapıldı. Kadıoğlu ve Canöz, "Açılışımıza katılarak bizleri onurlandıran tüm dost ve müşterilerimize teşekkür ederiz" dediler.

#Hasan Çavuşoğlu #mustafa türkdoğan #Mustafa Harputlu #Mustafa Toklu #mehmet şahin #Alanya #Ekrem Coşkun
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