Ekin ve Kıran İstanbul'da buluştu

FLORYA'DAKİ bir mekanda bol bol sohbet ederek hasret gideren Bayram Ekin ve Turgay Kıran'ın keyifleri olukça yerindeydi. Kıran ile vakit geçirdiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Ekin, "Çok değerli Turgay Kıran hocamıza bana vakit ayırdığı için ve güzel hasbihallerinden dolayı kendilerine teşekkür ve şükranlarımı sunarım" dedi.

