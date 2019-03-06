Ekin ve Kıran İstanbul'da buluştu

Alanya'nın tanınmış genç işadamlarından olan Ekinoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Ekin, bir takım görüşmeler yapmak için gittiği İstanbul'da işadamı ve Galatasaray eski Başkanı  Turgay Kıran ile buluştu

Ekin ve Kıran İstanbul'da buluştu
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FLORYA'DAKİ bir mekanda bol bol sohbet ederek hasret gideren Bayram Ekin ve Turgay Kıran'ın keyifleri olukça yerindeydi. Kıran ile vakit geçirdiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Ekin, "Çok değerli Turgay Kıran hocamıza bana vakit ayırdığı için ve güzel hasbihallerinden dolayı kendilerine teşekkür ve şükranlarımı sunarım" dedi.
 

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