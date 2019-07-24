Eğlenceye hazır mısınız?

AVRUPA'NIN en iyi Türk DJ'leri arasında gösterilen ünlü disk jokey Halil Vergin, bu sezon ikinci kez Summer Garden sahnesinde canlı performansını sergileyecek. Yarın gece düzenlenecek bu eğlenceli partiye tüm Alanya halkını davet eden işletme yetkilileri, "DJ Halil Vergin geçtiğimiz haftalarda yine Summer Garden sahnesinde performansını sergilemişti. Aldığımız çok olumlu tepkilerden dolayı yarın gece yeniden kendisini Alanyalı eğlenceseverlerle buluşturmak istedik. Bu çok özel partiye herkes davetli" dedi.