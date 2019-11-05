Eğlenceli doğum günü

KARGICAK'TA bulunan Goldcity Otel'in Function Room salonu, yine oldukça keyifli bir doğum günü organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Aydoğan A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ümit Balbay ve eşi Arzu Balbay, oğulları Umut Akın ve Bartu için keyifli bir kutlama organize etti. Eğlenceli kutlamada Umut Akın 9 yaşına girerken, kardeşi Bartu ise 7 yaşına adım attı. Balbay ailesinin yakın dost ve akrabalarının da katıldığı kutlamada neşe ve mutluluk hakimdi. Kendileri için özel olarak hazırlanan kutlama pastasını birlikte söndüren Umut Akın ve Bartu, daha sonra arkadaşları ile birlikte doyasıya eğlendi.