Eğlence tavan yaptı

ALANYA'NIN popüler mekanlarından olan Social Beer, haftasonunda renkli ve eğlenceli bir partiye ev sahipliği yaptı. Bu yıl ikincisi düzenlenen Octoberfest partisi yine büyük bir coşku içerisinde gerçekleşti. Eğlenceli gecede ilk olarak DJ Sawaş mikser başına geçti. Hareketli şarkıları ile coşturan DJ Sawaş, yaklaşık 1 saat müzik çaldı. Ardından ünlü DJ Yasin Keleş sahneye çıktı ve hazırladığı repertuarı ile coşkulu bir eğlence yaşattı.

DOSTLARIYLA KUTLADI

Octoberfest partisinde kalabalık bir de doğum günü partisi vardı. Alanya'nın dünyaya açılan markalarından olan Cleopatra Ink Tattoo yaratıcısı İbrahim Karadere, yeni yaşını dostları ile birlikte kutladı. Çok sayıda davetlinin katıldığı partide eğlenceli bir atmosfer vardı. Pastasının mumlarını alkışlar arasında söndüren Karadere, gece boyunca dans ederek eğlendi.

KATILIMCILAR YARIŞTI

Doyumsuz bir eğlencenin yaşandığı Octoberfest'te bira içme yarışması ve langırt yarışması yapıldı. Sınırsız midye ikramlarının yapıldığı, ücretsiz dövme ve sürpriz ikramların olduğu gecede katılımcılar keyifli bir gece yaşadı. İşletme yetkilileri, Octoberfest partilerinin her yıl geleneksel olarak yapılacağını söyledi.