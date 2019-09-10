Eğlence tavan yaptı

HARRY'S Pub, her gece farklı bir müzik grubunun konserine ev sahipliği yapıyor. Renkli mekanda geçtiğimiz cumartesi gecesi de Grup Traffic çıktı. Şarkıları ile kalabalığı coşturan grup üyeleri, yaklaşık 3 saat boyunca müzik ziyafeti çekti. Harry's Pub'da bir de doğum günü kutlaması vardı. Yeşim Akçay, yeni yaşını en yakın dostları ile birlikte kutladı.