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Eğlence tavan yaptı

Yazın son demlerinin yaşandığı Alanya'da eğlence dur durak bilmiyor. Popüler mekanlar arasında yer alan Harry's Pub'da yine coşku dolu bir gece yaşandı

PORTAKAL 10.09.2019, 14:56 10.09.2019, 15:00
Eğlence tavan yaptı
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Eğlence tavan yaptı
Eğlence tavan yaptı

HARRY'S Pub, her gece farklı bir müzik grubunun konserine ev sahipliği yapıyor. Renkli mekanda geçtiğimiz cumartesi gecesi de Grup Traffic çıktı. Şarkıları ile kalabalığı coşturan grup üyeleri, yaklaşık 3 saat boyunca müzik ziyafeti çekti. Harry's Pub'da bir de doğum günü kutlaması vardı. Yeşim Akçay, yeni yaşını en yakın dostları ile birlikte kutladı.

#Alanya #eğlence
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