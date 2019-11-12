Eğlence tavan yaptı

Haftanın stres ve yorgunluğunu atmak isteyenlerin doldurduğu Illusion'da renkli bir eğlence yaşandı. DJ Mustafa Yıldız, çaldığı hareketli şarkılarla kalabalığı coştururken, yerinde duramayan eğlenceseverler ise geç saatlere kadar dans etti. Illusion Event Hall'deki eğlenceli atmosfer görülmeye değerdi.