Eğlence tavan yaptı
ALANYA'NIN başarılı disk jokeylerinden Mustafa Yıldız'ın canlı performansını sergilediği Illusion Event Hall, geçtiğimiz haftasonunda tıklım tıklımdı
PORTAKAL 12.11.2019, 19:04
Haftanın stres ve yorgunluğunu atmak isteyenlerin doldurduğu Illusion'da renkli bir eğlence yaşandı. DJ Mustafa Yıldız, çaldığı hareketli şarkılarla kalabalığı coştururken, yerinde duramayan eğlenceseverler ise geç saatlere kadar dans etti. Illusion Event Hall'deki eğlenceli atmosfer görülmeye değerdi.
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