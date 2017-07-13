Eğitimciler 'Evet' dedi

ALANYA Final Lisesi öğretmenlerinden Büşra Çağlar ve Mustafa Yiğiter, iş arkadaşlıklarını aşka dönüştürdü ve ömür boyu sürecek mutlulukları için davetlilerin huzurunda 'Evet' diyerek evlendi. Genç çiftin Club Park Alanya'da yapılan düğünlerine ise çok sayıda davetli katıldı. Düğün alanına maytap şovları eşliğinde giren Büşra ve Mustafa'nın heyecanlı oldukları her hallerinden belliydi. Romantik bir şarkı eşliğinde düğün dansını gerçekleştiren yeni evli çift, ardından davetlilerle birlikte vur patlasın çal oynasın bir eğlence yaşadı.
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