Efsane geri dönüyor

ALANYA'NIN en yeni mekanlarından olan Nispet Bar, Cuma gecesi eğlence severlere kapılarını açacak. Uzun süredir Alanya'dan ayrı kalan Serdar Onur da Nispet Bar sahnesinde Alanyalı hayranları ile bir araya gelecek. Nispet'te her gece Serdar Onur'dan önce ise yine Alanya'nın sevilen seslerinden Zeliş sahne alacak. Cuma gecesi yapılacak olan açılış gecesine tüm eğlence severleri beklediklerini söyleyen işletme yetkilileri, "Renkli bir geceye hazır mısınız?" diyerek iddialı olduklarını gösterdiler.
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