Efecan'ı 'Ev'lendirdi

ALANYA'NIN renkli simalarından olan gayrimenkul danışmanı Kerim Topal, Aytemiz Alanyaspor ve Milli Takımımızın yıldız futbolcusu Efecan Karaca'ya ev sattı. Alanyaspor'da 7. sezonunu geçiren ve artık Alanyalı olan Efecan, kazanımlarını geleceğe yatırım yapmak için ev alarak değerlendirdi. Geçtiğimiz günlerde Alanya Tapu Müdürlüğü'nde birlikte fotoğraf çektiren Efecan Karaca ve Kerim Topal, sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafa çok sayıda beğeni aldı.