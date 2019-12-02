Eda 13 yaşında

ŞEVKET Tokuş Caddesi üzerindeki Marquis Otel, geçtiğimiz haftasonunda kalabalık bir doğum günü kutlamasına sahne oldu. Özçelik A.Ş.'nin bilgi işlem müdürü Kemal Atilla ve Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarından Asiye Atilla'nın Barbaros-Azakoğlu Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi olan kızları Eda Atilla, 13. yaşını kutladı. Düzenlenen organizasyona Eda'nın arkadaşları büyük ilgi gösterdi. Kendisi için özel olarak hazırlanan kutlama pastasının mumlarını tek seferde söndüren Eda Atilla, arkadaşları tarafından hediye yağmuruna tutuldu. Marquis Otel'deki eğlenceli kutlama görülmeye değerdi.