Ecrin'e renkli kutlama

Mahmutlar'da bulunan Sahne Alanya, geçtiğimiz günlerde keyifli bir doğum günü kutlamasına sahne oldu 

Ecrin'e renkli kutlama
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Ecrin'e renkli kutlama

Ecrin'e renkli kutlama

ALANYA Çay Bahçesi işletmecisi Necip Arslan ve Huriye Demir'in kızları Ecrin Arslan, renkli ve eğlenceli bir doğum günü kutlaması ile yeni yaşına 'merhaba' dedi. Mahmutlar'daki Sahne Alanya'da yapılan keyifli kutlamada 11 yaşına giren Ecrin, kendisi için hazırlanan özel pastanın mumlarını alkışlar arasında söndürdü. Daha sonra tebrikleri ve hediyeleri kabul eden Ecrin Arslan, arkadaşları ile gönlünce eğlenerek keyifli bir gün yaşadı. 
 

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2019, 16:12
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