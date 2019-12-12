Ecre 1 yaşında

KLİNK Auto Garage sahibi Mustafa Yüzen ve eşi Merve Yüzen'in minik kızları Ecre 1 yaşına girdi. Ecre'nin ilk doğum günü için oldukça eğlenceli bir doğum günü kutlaması organize edildi. Seven Cafe & Bistro'daki organizasyona Yüzen ailesinin yakınları büyük ilgi gösterdi. Kendisi için özel olarak hazırlanan kutlama pastasının mumlarını anne ve babasıyla birlikte söndüren Ecre, kutlama boyunca etrafına gülücükler saçtı. Çeşitli yiyecek ve içecek ikramları ile ağırlanan davetliler, minik Ecre'yi de hediye yağmuruna tuttu. Yüzen çifti, "Mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz" dedi.