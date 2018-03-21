Duygusal paylaşım

EŞİ, kızı ve kendinin bulunduğu bir fotoğrafı paylaşan Hediye Uçmak Özer, "Can yoldaşım, arkadaşım, sevdiğim, çocuklarımın babası, evimin direği, gemimin küreği, herşeyim..! Doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum, ömrümün yettiği kadar da seveceğim. İyi ki doğdun" notuyla paylaştığı fotoğrafına çok sayıda beğeni aldı.