Dünyaevine girdiler

KONAKLI Mahallesi'nin sevilen gençlerinden olan Ramazan Sezen, bir süredir nişanlı olduğu Derya Birdoğan ile evlendi. Genç çift için Alanya Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen nikah merasimine, Sezen ve Birdoğan ailesinin yakınları ile genç çiftin arkadaşları katıldı. Ömür boyu sürecek mutlulukları için 'Evet' diyen Derya ve Ramazan, düğünlerinin ise önümüzdeki haftalarda gerçekleşeceğini belirtti.

