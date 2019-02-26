Duayen gazeteci Dim'e sürpriz kutlama

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KCK) Kurucu Genel Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, doğum gününde keyifli bir sürprizle karşılaştı. Dim Medya A.Ş. bünyesinde hizmet veren Yeni Alanya Gazetesi ve Dim TV (dimtv.tv) çalışanları, hazırladıkları sürpriz kutlama pastası ile Dim'in doğum gününü kutladılar. Ofisinde yapılan kutlamada mutluluğunu gizleyemeyen Dim, "Bir insanın mesai arkadaşları tarafından sevilmesi ve sayılması kadar gurur ve haz veren başka ne olabilir ki" diyerek duygularını ifade etti. Dim, pastasının mumlarını da alkışlar arasında söndürerek dilek diledi. Renkli kutlama görülmeye değerdi.