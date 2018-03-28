 Dr. Murat Ak 'Uzman' oldu

BÖYLELİKLE A sınıfı kariyer memurluğuna adım atan yazarımız Dr. Murat Ak, kendisi için bunun büyük bir mutluluk oluşturduğunu, aynı zamanda ülkemizde emeğe, liyakata ve ehliyete verilen değerin bir göstergesi olduğunu söyledi. Bu vesileyle Sağlık Bakanlığı'nın vizyon sahibi değerli yönetici ve görevlilerine şükranlarını da ifade etmek istediğini vurgulayan Dr. Murat Ak, "Anadolu'muzun muhteşem bir birikime ve eşsiz bir zenginliğe sahip olduğunu ifade etmek istiyorum. Yeni görevimden alacağım güç ve enerji ile ülkemizin güzelliklerini, kültürel değerlerini, kadim tarihsel mirasını, ülkemizde ve dünyanın çok farlı köşelerinde yer alan yüz binlerce takipçimle paylaşmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Biz de Yeni Alanya Ailesi olarak seyahat yazarımız Dr. Murat Ak'a, yeni görevinde ve vizyonuyla oluşturacağı seyahat yazılarında üstün başarılar diliyoruz.
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