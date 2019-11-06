Dostlarını ağırladı

OBA'DA yeni hizmet vermeye başlayan 5 Et & Mangal, önceki gün Alanya Belediye Meclisi'nin İYİ Parti ve CHP'li üyelerinin buluşmasına ev sahipliği yaptı. İşletmenin ortaklarından olan Mimar Serkan Salvur, Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantısından önce ağırladığı meclis üyesi arkadaşlarını yiyecek ve içecek ikramları ile ağırladı. Toplantı öncesi son bir istişare yapan İYİ Parti ve CHP'li meclis üyeleri, nazik davetinden ötürü Serkan Salvur'a teşekkür etti.

