Dostlarını ağırladı
İncekum Arena Beach Club'ın oldukça renkli bir kişiliğe sahip olan Arena lakaplı işletmecisi Recep Erdoğan, haftasonunda yakın dostlarının ziyaretiyle mutlu oldu.
PORTAKAL 16.09.2019, 22:30
ERDOĞAN'I ilk ziyaret eden kadim dostu Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu oldu. Birlikte karpuz yiyen iki yakın arkadaşın keyiflerine diyecek yoktu. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Personel Amiri İsa Arı da aynı gün Recep Erdoğan'ı ziyaret etti. Birlikte sohbet eden Erdoğan ve Arı, akşam saatlerine kadar oturdu.
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|5
|8
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|5
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|5
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|4
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|9
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|4
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|0