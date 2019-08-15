banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Dostlarını ağırladı

Şıklığına özen gösteren beylerin en uğrak adreslerinden olan Hatemoğlu mağazasının ortağı Cem Polat, yakın arkadaşlarını iş yerinde misafir etti.

PORTAKAL 15.08.2019, 16:59 Toygar Dim
Dostlarını ağırladı
banner404

KURBAN Bayramı'ndan dolayı ziyaretçisi eksik olmayan Polat'a bayram ziyareti yapanlar arasında, Işık Alüminyum'un genç patronu Mehmet Ali Işık, Alanya'nın tanınmış gençlerinden Rıdvan Yücel ve Nuri Efe Kasımoğlu vardı. Polat, misafirlerine Türk Kahvesi ikram etti ve bol bol sohbet etme imkanı buldu. 

#mehmet #ali #Işık #Rıdvan #Yücel #nuri #EFE #kasımoğlu
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545