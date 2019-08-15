Dostlarını ağırladı
Şıklığına özen gösteren beylerin en uğrak adreslerinden olan Hatemoğlu mağazasının ortağı Cem Polat, yakın arkadaşlarını iş yerinde misafir etti.
PORTAKAL 15.08.2019, 16:59 Toygar Dim
KURBAN Bayramı'ndan dolayı ziyaretçisi eksik olmayan Polat'a bayram ziyareti yapanlar arasında, Işık Alüminyum'un genç patronu Mehmet Ali Işık, Alanya'nın tanınmış gençlerinden Rıdvan Yücel ve Nuri Efe Kasımoğlu vardı. Polat, misafirlerine Türk Kahvesi ikram etti ve bol bol sohbet etme imkanı buldu.
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