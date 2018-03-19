Dostların maç keyfi

LİNE Mimarlık İnşaat'ın genç patronu Şevket Tortop, Yamaç Cafe sahibi Recep Dayantürk, emlakçı Galip Darı, Gedik Piliç Muhasebe Müdürü Tunahan Kaba, Line Mimarlık Şantiye Şefi Hüseyin Darı ve dostlarının bulunduğu masada neşe ve mutluluk hakimdi. Hem maçı izleyen, hem de bol bol sohbet eden grubun neşesine diyecek yoktu.