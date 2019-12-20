Dostların kar keyfi

Önceki gün Konya’ya çıkarma yapan Alanya’nın sevilen yüzleri Alacabel’de karın tadını doyasıya çıkardı. Kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu Alacabel’de keyifli vakit geçiren dostlar, bu kaçamağın kendilerine çok iyi geldiğini belirtti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf çok sayıda beğeni aldı.