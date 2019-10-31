Dostları yalnız bırakmadı
Alanya'nın tanınmış simalarından olan eski Janus Bar'ın sahibi Mehmet Hacıkadiroğlu, geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutladı
PORTAKAL 31.10.2019, 19:22
Hacıkadiroğlu'nu yakın dostları da yalnız bırakmadı. CHP eski ilçe başkanları Şengül Yeşildal, Sefa Çorbacı, Avukat Ertuğrul Yeşildal, Necati Şatana, Ahmet Tunç ve Ömer Zavlak gibi tanınmış isimler, ofisinde ziyaret ettikleri Hacıkadiroğlu'nun yeni yaşını kutladılar.
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