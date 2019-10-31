Dostları yalnız bırakmadı

Hacıkadiroğlu'nu yakın dostları da yalnız bırakmadı. CHP eski ilçe başkanları Şengül Yeşildal, Sefa Çorbacı, Avukat Ertuğrul Yeşildal, Necati Şatana, Ahmet Tunç ve Ömer Zavlak gibi tanınmış isimler, ofisinde ziyaret ettikleri Hacıkadiroğlu'nun yeni yaşını kutladılar.

