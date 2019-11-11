Dostlardan ziyaret

ALANYA'NIN sevilen seslerinden olan Erdem Gündüz, Avsallar'daki Yakamoz Restoran'ın işletmeciliğine soyundu. Kısa bir süre önce işletmeye başladığı Yakamoz'da hergün ziyaretçi akınına uğrayan Gündüz, önceki akşam yakın dostu Cengiz Şenerol'u ağırladı. Mekanda aynı zamanda program da yapan Erdem Gündüz, en sevilen şarkılarını misafirleri için söyledi.