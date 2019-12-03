Dostlardan sürpriz

MODAYI yakından takip eden ve şıklığına özen gösteren erkeklerin buluşma noktası haline gelen Kip Alanya Mağazası'nda dün hareketli saatler yaşandı. İşletmenin genç patronu Hasan Düşünceli, doğum gününü kutlamak isteyen yakın dostları tarafından pasta yağmuruna tutuldu. Düşünceli'ye ilk pasta sürprizini Dim Medya A.Ş. Muhasebe Müdürü Hakan Şimşek ve Dim Medya Reklam Müdürü Uğur Kanberoğulları yaptı. Pastasının mumlarını tek seferde söndüren Düşünceli, "Bu güzel sürpriz için doslarıma teşekkür ederim" dedi. Island VIP Yatch sahibi Turgay Meşe de Düşünceli'ye sürpriz yapanlar arasında yer aldı. İkili, bir süre sohbet etmeyi de ihmal etmedi.