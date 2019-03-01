Dostlar ortak oldu

ERKEK giyim sektörünün öncü firmalarından olan Hatemoğlu 1924'ün Alanya mağazası, Cem Polat ve Serkan Musa Akıncı ortaklığında hizmet vermeye başladı. Daha önce mağazanın işletme müdürlüğünü yapan Cem Polat, "Bugün itibariyle İşletme Müdürü olarak çalışmış olduğum erkek giyim sektörünün öncü firmalarından Hatemoğlu 1924'ü, değerli arkadaşım ve ağabeyim Serkan Musa Akıncıoğlu ile beraber ortak olarak devralmış bulunmaktayız. Önceki işletmecilere, yani patronlarıma, markaya ve bize kattıkları değer için teşekkür ederim" dedi. İşletmenin yeni ortağı Serkan Musa Akıncı da, "Şıklığın adresi olan Hatemoğlu 1924'ü artık sevgili dostum Cem Polat ile birlikte işleteceğiz. Hepimize hayırlı olsun" dedi.



Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2019, 19:21