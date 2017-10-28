 Dostlar kahvaltıda buluştu 

KESTEL'DEKİ Konaktepe Restoran'da oldukça zengin bir menüden oluşan kahvaltıda gündem, bu akşam oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçıydı. Ligde 4 maçtır kazanamadıklarını hatırlatan Çebi, Alanyaspor maçını dönüm noktası olarak gördüklerini söyledi. Son derece samimi bir atmosferde öğle saatlerine kadar oturarak sohbet eden Dim, Müftüoğlu ve Çebi'nin keyfine diyecek yoktu.
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