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 Dostlar kahvaltıda buluştu 

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim ile eski Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Emin Müftüoğlu, yakın dostları olan Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi sabah kahvaltısında ağırladı.

 Dostlar kahvaltıda buluştu 

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim ile eski Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Emin Müftüoğlu, yakın dostları olan Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi sabah kahvaltısında ağırladı.

28 Ekim 2017 Cumartesi 13:09
 Dostlar kahvaltıda buluştu 
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KESTEL'DEKİ Konaktepe Restoran'da oldukça zengin bir menüden oluşan kahvaltıda gündem, bu akşam oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçıydı. Ligde 4 maçtır kazanamadıklarını hatırlatan Çebi, Alanyaspor maçını dönüm noktası olarak gördüklerini söyledi. Son derece samimi bir atmosferde öğle saatlerine kadar oturarak sohbet eden Dim, Müftüoğlu ve Çebi'nin keyfine diyecek yoktu.

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Mehmet Ali DimEmin MüftüoğluAhmet Nur ÇebiBeşiktaşAytemiz Alanyaspor
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