Dostlar kahvaltıda buluştu

ALANYA'NIN Avsallar Mahallesi'nde hizmet veren Selçuklu Fırın Cafe'nin önceki gün ağır konukları vardı. Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yakın dostu olan Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizinin ünlü oyuncularından Cahit Kayaoğlu'nu sabah kahvaltısında ağırladı. Selçuklu Fırın Cafe'deki zengin menülü kahvaltıda bol bol sohbet etme imkanı da bulan Çavuşoğlu ve Kayaoğlu, güne enerjik bir başlangıç yaptı. İşletme sahibi Selçuk Yer ile de hatıra fotoğrafı çektiren Hasan Çavuşoğlu ve Cahit Kayaoğlu'nun neşelerine diyecek yoktu.