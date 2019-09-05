Dostlar İstanbul turunda
ALANYA'NIN tanınmış spor insanlarından olan Ahmet Şanlıdere ve yakın dostu avukat Ferit Yücel Ergün, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir araya geldiler.
PORTAKAL 05.09.2019, 19:25 05.09.2019, 19:31
ALANYA'NIN tanınmış spor insanlarından olan Ahmet Şanlıdere ve yakın dostu avukat Ferit Yücel Ergün, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir araya geldiler. Bir süredir görüşemeyen iki yakın arkadaş birbirleri ile hasret giderdi. İstanbul'un altını üstüne getiren Şanlıdere ve Ergün, tarihi Kapalı Çarşı'da çektirdikleri fotoğrafı ise sosyal medyada paylaştılar. İkili, fotoğraflarına kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
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