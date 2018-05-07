Dostlar davette buluştu 

KERVANSARAY Piknik Restoran sahibi Tanju Polat, turizmci ve işadamı dostlarını kendi mekanında ağırladı. Kuş sütünün eksik olduğu sofrada bol bol muhabbet vardı. Bir arada olmanın keyfini çıkaran yakın dostların buluşmasında, zaman zaman espriler de havada uçuştu. Sezon öncesi hem bir arada olmak hem de stres atmak için buluştuklarını söyleyen Kervansaray sahibi Tanju Polat, "Davetimi kırmayarak gelen ve gelemeyen tüm dostlarıma teşekkür ederim" dedi. Akşam saatlerinde başlayan davet, gecenin geç saatlerine kadar devam etti.
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