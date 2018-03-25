Dostlar buluştu

MEZZA Gurme Market & Restoran'daki keyifli bir akşam yemeği yiyen Esen ve Gedikoğlu, geç saatlere kadar sohbet etme imkanı buldu. İkiliye bir ara Alanya'nın tanınmış turizmcilerinden Levent Danışman da eşlik etti. Mezza'daki sıcak atmosfer görülmeye değerdi.