Dostlar Bergamot'ta buluştu

AYTEMİZ Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Manavgat Belediyespor Teknik Direktörü Ali Haydar Durusoy, emekli öğretmen Ahmet Çelik, Fizyo Alanya sahibi Uzm. Fzt. Sema Hacıabbasoğlu ve Mustafa Koçak, önceki gün Bergamot Cafe'deydi. Güzel havayı fırsat bilen yakın dostlar, bol bol sohbet ederek hoşça vakit geçirdi. Yakın dostların sohbet konusu tabiki Alanyaspor'du. Bir süre vakit geçiren Çavuşoğlu, Durusoy, Çelik, Hacıabbasoğlu ve Koçak'ın keyfilerine ise diyecek yoktu.