Dörtyol'da Alanya rüzgarı esti

ALANYA Off-Road Kulübü sporcuları, geçtiğimiz haftasonunda Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen Off-Road yarışlarına katıldılar. Zorlu yarışlarda S3 Klasmanı'nda yarışan Adil Müftüoğlu ve partneri Okan Tattır, sağanak yağışın koşulları zorlaştırdığı parkurda klasman üçüncülüğü ve genel klasman üçüncülüğü elde ederek 1 kupa ve 1 çeyrek altın kazandılar. S2 Klasmanı'nda yarışan Mustafa Özel ve partneri Mustafa Uçak da klasman üçüncülüğü elde ederek kupayı uzandılar. Elde ettikleri yeni başarılar ile Alanya Off-Road Kulübü müzesine yeni kupalar kazandıran Adil Müftüoğlu, Okan Tattır, Mustafa Özel ve Mustafa Uçak, destek veren herkese teşekkür ettiler.