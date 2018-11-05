Dolu dolu hafta sonu

Popülaritesini her geçen gün arttırarak adından sıkça söz ettirmeye başlayan Illusion Event Hall, hafta sonunda iki ünlü ismi sahnesinde ağırladı

Dolu dolu hafta sonu
banner404
HABERİN GALERİSİ
Dolu dolu hafta sonu

Dolu dolu hafta sonu

SÖZÜ ve bestesi Tuğçe Kandemir'e ait olan "Bu Benim Öyküm" adlı şarkısı ile gündeme bomba gibi düşen genç yetenek Eli Türkoğlu, DJ İlkay Sencan ile birlikte geçtiğimiz cuma gecesi Illusion Event Hall sahnesindeydi. Enerjisi ve söylediği şarkıları ile hayranlarını mest eden genç sanatçı, yaklaşık iki saat boyunca unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti. 

BURRY COŞTURDU 
Illusion Event Hall'de cumartesi gecesi de konser vardı. Bu kez sahnede son günlerin popüler şarkısı Mary Jane'in sahibi Burry Soprano vardı. Kendisini dinlemeye gelen Illusion müdavimlerine keyifli bir müzik ziyafeti çeken Soprano, konser sonunda hayranlarına teşekkür etti. 

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2018, 23:38
YORUM EKLE
Gönder

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479