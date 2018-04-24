Doktor Çift "Evet" Dedi

GAZİPAŞA Sugar Beach plajı, dün keyifli bir nikah törenine ev sahipliği yaptı. Alanya'nın tanınmış iş adamlarından Ünal Ayaz'ın Doktor olan kızı Ayten Ayaz, kendisi gibi Doktor olan Gültekin Akyol ile Gazipaşa Sugar Beach plajında düzenlenen şık törenle bir ömür boyu mutluluğa evet dediler. Çok sayıda davetlinin katıldığı nikah töreni renkli görüntülere sahne oldu. Gelin Ayten Ayaz'ın babası Ünal Ayaz, annesi Hatice Ayaz ve kardeşi Kübra Ayaz ile damat Gültekin Akyol'un babası Ali , annesi Mürüvet Akyol davetlilerle tek tek ilgilendiler. Şık nikah törenin ardından ise davetliler Alanya'nın yeni gözde mekanlarından Merdo Ocakbaşı Stek House'de verilen yemek davetine katıldılar. Davetliler burada canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendiler.
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