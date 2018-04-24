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Doktor Çift "Evet" Dedi

Alanya'nın tanınmış iş adamlarından Ünal Ayaz'ın Doktor olan kızı Ayten Ayaz,  kendisi gibi Doktor olan Gültekin Akyol ile Gazipaşa Sugar Beach plajında düzenlenen şık törenle bir ömür boyu mutluluğa evet dediler. Genç çift ve konukları nikah töreni sonrası ise  Merdo Ocakbaşı Stek House'de  doyasıya eğlendiler

Doktor Çift "Evet" Dedi

Alanya'nın tanınmış iş adamlarından Ünal Ayaz'ın Doktor olan kızı Ayten Ayaz,  kendisi gibi Doktor olan Gültekin Akyol ile Gazipaşa Sugar Beach plajında düzenlenen şık törenle bir ömür boyu mutluluğa evet dediler. Genç çift ve konukları nikah töreni sonrası ise  Merdo Ocakbaşı Stek House'de  doyasıya eğlendiler

24 Nisan 2018 Salı 13:22
Doktor Çift "Evet" Dedi
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GAZİPAŞA Sugar Beach plajı, dün keyifli bir nikah törenine ev sahipliği yaptı. Alanya'nın tanınmış iş adamlarından Ünal Ayaz'ın Doktor olan kızı Ayten Ayaz,  kendisi gibi Doktor olan Gültekin Akyol ile Gazipaşa Sugar Beach plajında düzenlenen şık törenle bir ömür boyu mutluluğa evet dediler. Çok sayıda davetlinin katıldığı nikah töreni renkli görüntülere sahne oldu. Gelin Ayten Ayaz'ın babası Ünal Ayaz, annesi Hatice Ayaz ve kardeşi Kübra Ayaz ile damat Gültekin Akyol'un babası Ali , annesi Mürüvet Akyol davetlilerle tek tek ilgilendiler. Şık nikah törenin ardından ise davetliler Alanya'nın yeni gözde mekanlarından  Merdo Ocakbaşı Stek House'de verilen yemek davetine katıldılar. Davetliler burada canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendiler.

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GazipaşaSugar BeachAlanyaünal AyazAyten AyazMerdoMerdo Ocakbaşı Stek House
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