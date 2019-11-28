BİR dönem Ak Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları'nda aktif siyaset yapan Ahmet Guzyaka, kardeşi Harun Guzyaka için doğum günü sürprizi hazırladı. Coffee Conpanna'da yapılan sürpriz kutlamaya Guzyaka kardeşlerin yakın arkadaşları da katıldı. Kendisi için hazırlanan kutlama pastasının mumlarını tek seferde söndüren Harun, "Bu güzel sürpriz için ağabeyim ve arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.