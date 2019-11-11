Doğaseverler Ata'yı andı

ALANYA'NIN etkin doğa gruplarından olan Alanya Trek, haftasonunda Bademağacı turu yaptı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında önce Mola Kavşağı'nda yapılan anma törenine katılan Alanya Trek üyeleri, daha sonra Bademağacı Mahallesi'ne gittiler. Buradan 16 km. yürüyüş yaparak Kızılcaşehir Mahallesi'ne kadar gelen doğaseveler, keyifli bir günün tadını çıkardı.