Doğanay'da renkli düğün

DOĞANAY Otel, geçtiğimiz günlerde renkli bir düğüne ev sahipliği yaptı. Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi'nde görev yapan Kaan Atalay, Hasbahçe Koleji'nde öğretmen olarak çalışan Melike Yalçın ile dünyaevine girdi. Yüzlerce davetlinin katıldığı düğünde büyük bir coşku yaşandı. Salona el ele giren genç çift, romantik bir şarkı eşliğinde ilk danslarını gerçekleştirdi. Ardından başlayan eğlencede ise sahne bir an olsun boş kalmadı. Alanya'nın sevilen seslerinden İzzet Keskin'in şarkılarıyla coşturduğu kalabalık, vur patlasın çal oynasın bir eğlence yaşadı. Geç saatlere kadar devam eden düğün sonunda, davetliler genç çifti tebrik ederek mutluluklar diledi.