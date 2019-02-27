Doğanay'da mutlu düğün

Bir süredir nişanlı olan Münevver Karaduman ve Erdem Görgülü, yüzlerce davetlinin katıldığı şık bir düğün töreni ile evlendi 

Doğanay'da mutlu düğün
banner404
HABERİN GALERİSİ
Doğanay'da mutlu düğün

Doğanay'da mutlu düğün

DOĞANAY Otel yine renkli bir düğüne ev sahipliği yaptı. Eski Avsallar Belediye Başkanı Hüseyin Enver Görgülü ve eşi Fatma Görgülü'nün oğulları Erdem Görgülü, Emine ve Mehmet Ali Karaduman çiftinin kızları Münevver Karaduman ile dünyaevine girdi. Genç çiftin düğünlerine çok sayıda davetli katıldı. Renkli düğünde Alanya'nın sevilen seslerinden İzzet Keskin sahne aldı. Konukları coşturan İzzet Keskin hem kendisi oynadı hem de davetlileri oynattı. Akşam saatlerinde başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren renkli düğün görülmeye değerdi.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2019, 16:00
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu
Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu
  1. MAGAZİN

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472