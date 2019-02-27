Doğanay'da mutlu düğün

DOĞANAY Otel yine renkli bir düğüne ev sahipliği yaptı. Eski Avsallar Belediye Başkanı Hüseyin Enver Görgülü ve eşi Fatma Görgülü'nün oğulları Erdem Görgülü, Emine ve Mehmet Ali Karaduman çiftinin kızları Münevver Karaduman ile dünyaevine girdi. Genç çiftin düğünlerine çok sayıda davetli katıldı. Renkli düğünde Alanya'nın sevilen seslerinden İzzet Keskin sahne aldı. Konukları coşturan İzzet Keskin hem kendisi oynadı hem de davetlileri oynattı. Akşam saatlerinde başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren renkli düğün görülmeye değerdi.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2019, 16:00