Doğanay'da 'Doğanay' heyecanı

ANTALYA Süper Amatör Küme'deki temsilcilerimizden Payallar-Konaklıspor, her yıl geleneksel olarak düzenlediği yardım gecesini bu akşam Doğanay Otel'de gerçekleştirecek. Ünlü stand up sanatçısı Sefa Doğanay'ın canlı performansını sergileyeceği gecede doyumsuz bir eğlence yaşanacak. Bu eğlenceli geceye tüm Alanya halkını davet eden Payallar-Konaklıspor yöneticilerinden Mustafa Özkan, "Doğanay Otel'de Sefa Doğanay ile birlikte keyifli bir gece yaşanacak. Kulübümüz yararına düzenlenecek olan bu geceye tüm herkesi bekliyoruz" dedi.