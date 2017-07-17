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12 Mart Günlük Burç Yorumu

 DJ Viper mest etti

İsviçreli disk jokey Viper, Summer Garden'da unutulmaz bir canlı performans sergiledi. Eğlence severler sabahın ilk ışıklarına kadar partinin tadını çıkardı

 DJ Viper mest etti

İsviçreli disk jokey Viper, Summer Garden'da unutulmaz bir canlı performans sergiledi. Eğlence severler sabahın ilk ışıklarına kadar partinin tadını çıkardı

17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:08
 DJ Viper mest etti
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CLUB Summer Garden, hafta sonunda ünlü bir ismi daha ağırladı. Düzenlenen R&B ve HipHop partisinde İsviçreli ünlü Dj Viper canlı performansını sergiledi. Saatler gece yarısını gösterdiğinde sahneye çıkan Dj Viper, Summer Garden'ı tıklım tıklım dolduran eğlence severlere unutulmaz bir gece yaşattı. Tatilin tadını çıkaran ve sabahlara kadar dans eden Summer tutkunlarının neşelerine diyecek yoktu.

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Anahtar Kelimeler:
R&BHipHopDj Viper
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