 DJ Viper mest etti

CLUB Summer Garden, hafta sonunda ünlü bir ismi daha ağırladı. Düzenlenen R&B ve HipHop partisinde İsviçreli ünlü Dj Viper canlı performansını sergiledi. Saatler gece yarısını gösterdiğinde sahneye çıkan Dj Viper, Summer Garden'ı tıklım tıklım dolduran eğlence severlere unutulmaz bir gece yaşattı. Tatilin tadını çıkaran ve sabahlara kadar dans eden Summer tutkunlarının neşelerine diyecek yoktu.