DJ Suat keyif verdi

Alanya'nın popüler DJ'lerinden olan Suat Ünlü, hafta sonunda The Bottles Bistro & Lounge'da düzenlenen etkinlikte sahne aldı

DJ Suat keyif verdi
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MC Donald's yanındaki The Bottles'da canlı performansını sergileyen DJ Suat Ünlü, işletmenin müdavimlerinden tam not aldı. 

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