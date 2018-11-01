DJ Suat keyif verdi

Alanya'nın popüler DJ'lerinden olan Suat Ünlü, hafta sonunda The Bottles Bistro & Lounge'da düzenlenen etkinlikte sahne aldı
MC Donald's yanındaki The Bottles'da canlı performansını sergileyen DJ Suat Ünlü, işletmenin müdavimlerinden tam not aldı.
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