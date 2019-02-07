 DJ Melis Akışka Alanya'yı coşturacak

SOĞUK kış gecelerini düzenlediği partilerle ısıtan Robin Hood Vip Lounge, bu gece renkli bir partiye sahne olacak. Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü kadın DJ Melis Akışka, uzun bir aradan sonra ilk kez Alanya'da canlı performans sergileyecek. Eğlenceseverlerin akın etmesi beklenen gecede en sevilen hit şarkılarını ve düzenlemelerini arka arkaya çalacak olan DJ Akışka, "Hayranlarımı Robin Hood'a bekliyorum. Bu gece herkesi coşturacağım" dedi.

