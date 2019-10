Divalanya'da şık buluşma 

GECEDE açılış konuşmasını gerçekleştiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Turizmin gözbebeği Alanya’mızda, 2 gün boyunca uluslararası boyutta eşsiz bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yaptık. 50 ülkeden bini aşkın sporcu ve teknik heyeti Alanya’mızda ağırlamaktan onur duyduk. Alanya’nın çeyrek asırdır süren triathlon serüvenini, haftasonu gerçekleştirdiğimiz Paratriatlon Dünya Kupası, Avrupa Kupası, Aquatlon Türkiye Finali yarışları ile taçlandırdık. Bu organizasyonumuzun gerçekleşmesinde bizlere destek veren; Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Alanya Kaymakamımız sayın Mustafa Harputlu’ya ve şahsında tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, Avrupa Triathlon Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi sayın Alica Garcia Perez’e, Federasyon Başkanımız sayın Bayram Yalçınkaya’ya, Yarış Direktörü sayın Mehmet Zafer Peker’e, sivil toplum örgütlerine ve emek veren, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

'GİDEREK BÜYÜYECEK'

Gecede konuşmasını gerçekleştiren Alica Garcia Perez, "Avrupa Triathlon Federasyonu adına bu etkinliğin başarısını mümkün kılan herkese teşekkür etmek istiyorum. Tüm teknik delegasyon ve hepinizin katılımıyla bir ekip işiydi ve biz her yıl büyüyen bu organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Gelecekte de birlikte çalışmayı ümit ediyoruz" dedi. Türkiye Triathlon Federasyonu As Başkanı Ali Özgür Eriş ise, "29 yıldır devam eden Alanya Triathlonu’nunda bu yüksek standardı yakalamada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Alanya’nın Türkiye’de triathlon kültürüne 29 yıldır ev sahipliği yaptığı organizasyonlar ile katkısını görmemek mümkün değildir. Seneye 30.'su düzenlenecek olan Alanya Triathlonu'nda buluşmak dileğiyle” dedi. Konuşmaların ardından plaket törenine geçildi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu adına Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak’a, Avrupa Triathlon Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi sayın Alica Garcia Perez’e, Türkiye Triathlon Federasyonu As Başkanı Ali Özgür Eriş’e ve Yarış Direktörü Zafer Peker’e katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.