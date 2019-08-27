Divalanya'da keyifli akşam

YENİLENEN yüzü ile hizmet vermeye başlayan Divalanya Recreaiton Center'da düzenlenen yemeğe Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Belediye Meclis Üyesi Nuri Tokuş da katıldı. Akşam yemeğinin ardından çeşitli folklor gösterileri ile renklenen davette neşe ve mutluluk vardı. Bir konuşma yapan Başkan Yücel "Alanya Belediyespor Kulübü çatısı altında başarıdan başarıya koşan sporcularımızla birlik ve beraberlik yemeğinde bir araya geldik. Tüm sporcularımıza ve teknik heyetimize yeni dönem öncesi başarılar diliyor, göğsümüzü kabartan başarılara imza atmalarını temenni ediyorum" dedi.